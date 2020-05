Usando una blusa blanca y en un video, Aneliz Aguilar muestra sus dotes de modelo

View this post on Instagram

I worked out finally today after literally weeks of doing almost no physical activity at all. I think it’s ok to give yourself a break every now and then. But it felt so good to get back to it. I did a quick workout in my room only 30 minutes but it was so worth it. #athome . . . Hice ejercicio hoy después de casi 2 semanas sin hacer nada. Creo que es necesario darle un “break” o un descanso a tu cuerpo si sientes que lo necesitas. Pero se sintió increíble volver a hacer ejercicio.No fue muy intenso fueron solo 30 minutos en mi cuarto pero valieron la pena 100%. Creo que no me voy a poder mover mañana 🙈😂 #yomequedoencasa