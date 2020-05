Yuliett Torres dejó ver su tanguita a través de un babydoll transparente

La explosiva mexicana dejó parte de su retaguardia a la vista con una sensual lencería

La modelo e influencer Yuliett Torres está llevando el confinamiento a un nivel superior, ya que ha posteado en sus redes sociales fotos de sus inicios como modelo en los cuales, como dice ella misma, no sabía posar y se sentía nerviosa e insegura.

Sin embargo, su belleza y sensualidad se han mantenido intactas, ya que la foto que publicó deja ver su cuerpo a través de un babydoll transparente que muestra sus curvas y una diminuta tanga negra.

“Recuerdo esta primera sesión de fotos cuando quería posar y no me salía, por eso mi cara de angustia hace 6 años para ser exacta. Cómo pasa el tiempo, he aprendido muchas cosas, y al mismo tiempo me olvido de otras. Por eso hay que poner en práctica nuestras ideas. Estoy muy agradecida con Dios por darme vida, y con la gente que me enseña día a día”, escribió la hermosa modelo en su perfil de Instagram.

No hay duda que Yuliett Torres le ha hecho frente al confinamiento y sigue consintiendo a sus admiradores. Por eso desempolva estos calientes recuerdos o en su defecto, se hace sexys fotografías desde su casa, como éstas que les dejamos aquí abajo para que disfruten de la espectacular mexicana.