Aracely Arámbula se desnuda y se deja ver de espalda en TBT de infarto

View this post on Instagram

Un #tbt❤️ que me hizo un gran pintor Luis Fracchia en el tiempo que grababa soñadoras 1999 grandes recuerdos cruz de palma , cuerpo natura , óleo sobre lino ✨me encanta guardar el tiempo a través del arte ✨🙏🏻✨💞 Amo el arte . El arte es vida !!! Feliz jueves