Con leggings grises, Esmeralda Ugalde presume su retaguardia y su marcado abdomen

“Huele el mar y siente el cielo 🌊 “ Una de cuando fui a #Cozumel … Como si no hubiera tiempo, vuelvo a sentir y oler este día 🌬 Me estaba lanzando y lanzando al mar como niña chiquita porque estaba tranquilo y su color me envolvía 😌 claramente no podía resistirme a esta invitación, en un santiamén el aire y la lluvia se hicieron presentes, una tormenta ⛈ se aproximaba,el mar se picó y ya no me atreví a aventarme, me impuso demasiado! Jeje entonces dije “bueno una foto 📸“ Solo me quedé observando en el muelle el enorme poder, calma y belleza que contiene nuestra naturaleza, en un segundo cambia, se acomoda se mueve a su manera,es impresionante!!! Debemos cuidarla, defenderla, respetarla, amarla 🙏🏻 Ver todo como un milagro porque todo es un milagro 🌎 suspendidos en el universo #loquemisojosven #puroamor #mar #momentos