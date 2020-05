Conoce el exclusivo apartamento de Martha Higareda en la ciudad de Nueva York

View this post on Instagram

Esto es lo que se vive en #nyc todos los días a las 7pm. Aplaudimos a los doctores que son los verdaderos héroes. Yo quiero agregar que también los trabajadores de los super mercados, los choferes, los campesinos y toda la gente que apoya quedándose en casa. / This is what we are living in #nyc every day at 7pm. We applaud the doctors who are the true heroes. I want to add that also the workers of the super markets, the drivers, the farmers and all the people who are risking their lives. What we can do to support them is staying at home.