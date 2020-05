Descubre infidelidad de su esposo porque olvidó que tenía conectado su celular al bluetooth de su auto

La mujer escuchó el mensaje que en ese momento le envió la amante

En TikTok ha causado gran sensación un video compartido por una usuaria, la cual aparentemente se enteró, por casualidad, que su marido le era infiel por un pequeño “descuido” que este cometió mientras ambos viajaban en su auto.

Resulta ser que el hombre llevaba conectado su teléfono al dispositivo bluetooth que hay en los autos para poder hacer uso del manos libres del celular mientras se conduce, cuando de repente, recibe el mensaje de una mujer.

En el video, se escucha claramente que esta le dice: “Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o que?… ¿Si nos vamos a ver hoy o no?”, sin saber la amante que el hombre iba justamente en ese momento con su esposa.

Lo más curioso de este incidente es que el infiel había estacionado su auto para bajarse un momento, dejando encendido el auto y con su mujer a bordo, el cual se puede ver en el video tratando de escuchar el mensaje de su amante y que está siendo reproducido en su coche.

El video pronto se volvió viral y muchos usuarios de Internet no pararon de burlarse de la “tragedia” de este caballero.