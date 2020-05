Empleados de Walmart y Sam’s Club reciben bonos por coronavirus en efectivo que en total rondan los $1000 millones de dólares

Walmart ha entregado a sus empleados cerca de $500 millones de dólares en bonos para sus empleados durante la pandemia del coronavirus. Este martes la compañía anunció la entrega de otros $390 millones de dólares adicionales a través de un comunicado.

Ese dinero será distribuido entre sus empleados de tiempo completo que recibirán $300 dólares y los asociados de tiempo parcial obtendrán $150 dólares a partir del 5 de junio y los bonos serán entregados el día 25.

El primero bono que fue distribuido entre los empleados se hizo el 2 de abril en donde la empresa anunció que aceleraría el pago de los bonos de incentivo del primer trimestre del año el pasado 30 de abril para que los empleados tuvieran más dinero en efectivo.

Los tres bonos en efectivo equivalen a más de $935 millones de dólares que la empresa ha entregado en lo que va del año.

We’re taking care of the associates who are taking care of America. Full-time, part-time and temporary hourly associates will get an additional cash bonus in June. Read more here: https://t.co/pkITZ5SMiB pic.twitter.com/KN45v0e90e

— Walmart Inc. (@WalmartInc) May 12, 2020