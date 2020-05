¡Increíble! Alcalde de Nueva York no se ha hecho ni un examen COVID-19 pese a visitar pacientes y recorrer la ciudad

Es "irresponsable y sordo (...) Está lejos de la ciencia y la realidad de los neoyorquinos", criticó un experto de salud

A pesar de que NYC es la ciudad con más contagios y muertes por coronavirus en el mundo, el alcalde Bill de Blasio sorprendió al afirmar ayer que nunca se ha realizado una prueba de detección, si bien recorre los cinco condados y realiza visitas regulares a hospitales colapsados en la pandemia.

“No, no me han hecho pruebas en todo este tiempo”, dijo De Blasio durante su conferencia de prensa telefónica diaria cuando un periodista le preguntó si había sido examinado.

El alcalde agregó: “Ciertamente, desde la perspectiva del Ayuntamiento, no existe un programa de evaluación regular”.

De Blasio señaló que se toman precauciones y “No ha sido necesario realizar pruebas en un nivel superior”.

En las últimas semanas, De Blasio y su esposa Chirlane McCray han realizado varias visitas a hospitales para agradecer al personal médico.

Peter J. Pitts, ex comisionado asociado de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y presidente cofundador del “Centro de Medicina de Interés Público” (CMPI), criticó a De Blasio por no haberse hecho la prueba.

“El hecho de que el alcalde haya elegido no hacerse la prueba para COVID-19 refuerza cuán fuera de contacto está, no sólo con la ciencia, sino con la realidad de los neoyorquinos que luchan contra este problema todos los días”, dijo Pitts al New York Post.

“Él va a trabajar… y va a los centros de atención médica y no ha sido examinado, eso es nada menos que increíblemente irresponsable y sordo”, prosiguió Pitts.

“Reunirse con el alcalde de Nueva York debería ser una experiencia reconfortante, no amenazante”, agregó el experto.

Además de los hospitales, las últimas salidas del alcalde incluyen un criticado paseo con su esposa y comitiva de seguridad para trotar en el Prospect Park de Brooklyn, a 11 millas de su residencia oficial, mientras pedía a la gente quedarse en casa.

Hasta ayer, NYC sumaba 185,206 contagios y 20,316 fallecidos por coronavirus.