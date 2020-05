¿Se pueden eliminar las cicatrices?

La cicatrización es un proceso en que entran muchos factores en juego

Las cicatrices son marcas en la piel que se generan a causa de una lesión, una cirugía o padecimiento cutáneo. El ser consideradas una imperfección en nuestro cuerpo, muchas personas optan por disimularlas o eliminarlas por completo. Pero, ¿eliminar cicatrices es posible? Lo responderemos ahora.

Cicatrices: ¿se pueden eliminar?

Según el portal de la red de salud Sanitas, las cicatrices no pueden ser eliminadas, pero sí “corregidas”. Es decir, abordadas de manera que sean menos perceptibles para el ojo humano.

Las cicatrices no se pueden eliminar dado que ellas atraviesan todas las capas de la piel, que son intervenidas en el marco de una cirugía o alguna lesión. Dichas capas son afectadas de manera que no es posible una restauración absoluta de la piel a su estado anterior.

Aspectos a considerar en la corrección de cicatrices

Aunque las cicatrices no pueden ser eliminadas, es posible aplicar procedimientos correctivos sobre ellas de manera que no sean tan pronunciadas. Hay muchos factores que entran en juego cuando se habla de corrección de cicatrices, por lo que no es un proceso simple.

Cada zona del cuerpo cicatriza de forma diferente, por lo que la localización es un factor a considerar. Si hablamos de cicatrices oblicuas o verticales, las áreas que peor cicatrizarán serán espalda, piernas, párpados y frente.

La forma de la cicatriz es otro aspecto importante en la corrección. Las heridas con forma circular suelen producir un abombamiento en la zona central, así como aquellas donde el corte no es perpendicular a la dirección de las células epiteliales.

La causa de la cicatriz es otra variable. Los corte limpios y verticales casi siempre son menos visibles que, por ejemplo, quemaduras, desgarros y aplastamientos, que son más difíciles de disimular como consecuencia de su gravedad.

Por último, pero no menos importante, la piel de cada persona cicatriza de un modo distinto por variables como raza o edad. La capacidad regenerativa de la piel de un hombre de 60 años no es la misma que la de un niño de 9.

En conclusión, aunque la eliminación de cicatrices no es posible, sí pueden realizarse procedimientos que se enfoquen en corregirlas y arreglarlas de modo que no sean tan visibles o incómodas como pueden serlo en su estado original.