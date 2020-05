Sorprenden a 20 hombres en fiesta sexual en vivienda de Cali, Colombia; temen contagio masivo de COVID-19

Violentan la ley, ponen en riesgo a los vecinos, incumplen el aislamiento obligatorio preventivo. ¡Desde nuestra Administración NO 🚫 lo toleramos! A través del control inspección vigilancia de la Secretaría de Justicia de la amada Cali💙❤️💚, encontramos un caso de irresponsabilidad de algunos ciudadanos.

Posted by Alcaldía de Cali on Tuesday, May 12, 2020