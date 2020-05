“Era un adicto sexual. Todas querían a Beckham, pero terminaban conmigo”: Las confesiones de un exjugador del Real Madrid

Su adicción al sexo y a la comida fueron dos obstáculos que le impidieron brillar a Antonio Cassano durante su paso por el Real Madrid, en la temporada 2006-07, ya que subió mucho de peso y le dio prioridad a las mujeres, la fiesta y a los croissants sobre el fútbol.

Así lo confesó el exjugador en entrevista para Sky Sports, donde explicó que con los galácticos se “desató”, ya que al ser integrante de uno de los mejores equipos del planeta se le abrieron las puertas con varias mujeres.

“¡Era Cassano, futbolista del Madrid! Fui adicto al sexo durante mis 20s, incontables mujeres. Si hubiera trabajado en cualquier otra cosa ni una sola me hubiera mirado, ni mi madre, porque debo aceptar que jamás fui guapo, pero sí muy bueno”, aseguró.

El delantero narró que una de las “casualidades” que fomentó su adicción al sexo fue que tenía muchas oportunidades gracias, ni más ni menos, que a su compañero David Beckham, el ahora dueño del Inter de Miami.

“Todas querían estar con David Beckham, pero ya estaba casado y tenía su primer hijo, siempre fue perfecto, intachable. Yo fui el que sacó partido porque muchas de esas chicas terminaban conmigo, ligaba mejor que él”, dijo entre risas.

Antonio Cassano about David Beckham :

🗣️: "David Beckham was a great footballer, but above all he is a great person. He was a Rock star, known all over the world, but he remained humble. I was more handsome than him [laughs]." pic.twitter.com/3sVPDlejnk

