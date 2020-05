Lo que faltaba este caótico año: científicos advierten que el sol bajó su intensidad, amenazando con frío y hambrunas

Como si el 2020 no hubiese sido ya lo suficientemente aterrador, ahora unos científicos están advirtiendo un supuesto bloqueo en la actividad solar, lo que podría causar un clima helado, terremotos y hambruna.

El astro se encuentra actualmente en un período de “mínimo solar”, lo que significa que la actividad en su superficie ha caído dramáticamente, de manera natural, según el diagnóstico.

“El mínimo solar está en marcha y es profundo”, aseguró el astrónomo Dr. Tony Phillips, citado por el diario británico The Sun.

Los expertos creen que estamos a punto de entrar en el período más profundo de “recesión” de la luz del sol que se haya conocido ya que las manchas solares prácticamente han desaparecido.

“Los recuentos de manchas solares sugieren que es uno de los más profundos del siglo pasado. El campo magnético del sol se ha debilitado, permitiendo rayos cósmicos adicionales en el sistema solar”, afirmó Phillips.

“El exceso de rayos cósmicos representa un peligro para la salud de los astronautas y los viajeros polares, afecta la electroquímica de la atmósfera superior de la Tierra y puede ayudar a desencadenar los rayos”.

Científicos de la NASA temen que pueda ser una repetición del mínimo de Dalton, que ocurrió entre 1790 y 1830, lo que llevó a períodos de frío brutal, pérdida de cosechas, hambruna y potentes erupciones volcánicas.

En ese lapso las temperaturas cayeron en hasta 2 grados Celsius (3.6 F) durante 20 años, devastando la producción mundial de alimentos.

El 10 de abril de 1815, la segunda erupción volcánica más grande en 2 mil años ocurrió en el Monte Tambora en Indonesia, matando al menos a 71 mil personas. También condujo al llamado “año sin verano” en 1816, cuando hubo nieve en julio.

En lo que va de 2020 el sol ha estado “en blanco” sin manchas solares el 76% del tiempo, una tasa que sólo superó una vez antes en la Era Espacial, el año pasado, cuando estuvo 77% en blanco.

