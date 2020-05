Misterio por cadáver de una anciana hallado en carretera de Nueva York

Barbara Berkowitz, residente de Brooklyn, fue hallada muerta al costado de una carretera en el condado Westchester a fines de abril y la policía de Nueva York aún no ha aclarado las circunstancias del hecho.

Según la policía, Berkowitz tenía 71 años y fue encontrada muerta en Crompond Road, en la ciudad de Cortlandt, el 29 de abril.

La causa de la muerte de la anciana aún no está clara. La policía estatal dijo ayer que están buscando obtener más información sobre “la vida y los hábitos” de Berkowitz, reportó Pix11.

Los investigadores solicitan que cualquier persona con información adicional llame a la policía estatal al (914) 769-2600, indicando el número de caso 9562749.

