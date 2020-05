6 recetas fáciles y económicas con huevo

View this post on Instagram

Si nunca has probado los huevos a la turca te estás perdiendo de un suculento platillo. 🤤 #CocinaFácil #huevos #recetas #desayuno #recetasfaciles #cocinandoencasa #foodlover . . . Necesitas: 8 huevos 1 taza de queso feta desmoronado 1/2 cebolla picada 2 dientes de ajo picados 5 jitomates picados 1 taza de caldo de pollo 15 hojas de menta fresca 2 cucharadas de chile chipotle en polvo 1 pizca de comino 3 cucharadas de aceite de oliva Paso a paso: En una olla sofríe la cebolla y el ajo con el aceite de oliva. Cuando comiencen a dorar, agrega el jitomate picado. Cuece hasta que éste se deshaga, salpimienta y agrega el chile chipotle y el comino. Añade el caldo de pollo y cuece cinco minutos más. Divide la salsa en cuatro sartenes individuales, calienta y cuando comiencen a hervir, rompe dos huevos sobre cada uno. Agrega la menta, el queso feta y cuece a fuego bajo al término que te guste. Termina con el chile chipotle. Sirve caliente.