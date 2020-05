Ex congresista Republicano asesoraba a Maduro: PDVSA ahora lo demanda

El Senador Marco Rubio dijo que no sabía nada de este pago de "consultoría petrolera" por $50 millones

David Rivera, un ex legislador Republicano anti comunista que representó a Florida (2011-2013) en Washington DC, aparentemente luego asesoró al régimen de Nicolás Maduro, específicamente a su petrolera PDVSA, que ahora lo está demandando “por incumplimiento de contrato”, denunció esta semana The New York Times.

Tras conocerse la denuncia, Demócratas de Miami pidieron el viernes una investigación del Congreso sobre el trabajo de consultoría de Rivera con la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Rivera dijo al Miami Herald el miércoles que el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional estaban al tanto de su trabajo y afirmó que el acuerdo era en realidad una artimaña para ayudar a los opositores a Maduro.

Rivera, de origen cubano y nacido en Nueva York, ha sido en público un duro crítico de los regímenes socialistas en esa isla y Venezuela, pero habría recibido $15 millones de dólares como anticipo de un contrato de tres meses y $50 millones a través de su empresa de consultoría, Interamerican Consulting Inc., según la demanda presentada el miércoles en la corte federal de Nueva York.

La demanda dice que Rivera fue contratado para mejorar la reputación de PDVSA en EEUU en medio de un colapso económico en Venezuela.

Irónicamente, en su cruzada “anti comunista” siendo aún representante por Florida, Rivera organizó en 2012 un polémico homenaje a venezolanos a quienes otorgó medallas del Congreso de EEUU, incluyendo su entonces supuesta pareja, la periodista cubano venezolana Lourdes Ubieta, y empresarios como Eligio Cedeño y David Osío.

En ese acto en Washington hizo presencia Marco Rubio, su compañero de partido, quien a principios de esta semana afirmó que no estaba al tanto del trabajo de Rivera con PDVSA hasta que The New York Times lo informó el miércoles.

“Si yo fuera Marco Rubio, estaría pidiendo una investigación de inmediato”, dijo Javier Fernández, representante estatal Demócrata en Florida. “Creo que es absolutamente esencial dado el tamaño del contrato de consultoría. La cantidad (de dinero) para un trabajo de tan corta duración es bastante sorprendente y merece una investigación”.

“El ex representante David Rivera, un estridente anticomunista, consultaba en silencio al gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. Produjo cinco páginas de informes, según la demanda”, resumió The New York Times.

“La compañía petrolera estatal de Venezuela estaba al borde de la ruina financiera en 2017 cuando decidió que necesitaba asesoramiento experto sobre cómo mejorar su reputación y su posición con los formuladores de políticas estadounidenses que podrían ser fundamentales para su supervivencia”.

Por ello “PDVSA, recurrió a un ex congresista de Florida bien conectado, y acordó pagarle a su empresa $50 millones durante tres meses por ’servicios de consultoría estratégica’”.