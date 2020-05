La policía de NY rescata una serpiente de 8 pies en El Bronx

Una casa en El Bronx recibió un visitante especial en su puerta el viernes por la mañana: una serpiente constrictor de cola roja de 8 pies, según la policía de Nueva York.

Afortunadamente, el mejor manipulador de serpientes de Nueva York estuvo en la escena y se aseguró de que todos estuvieran a salvo.

El detective José Otero, de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que ha luchado con serpientes callejeras por toda la ciudad durante años, dijo que sabía que la llamada al 911 sobre la serpiente era grave cuando la vio colgada de una lámpara en la entrada de la casa.

“Estaba muy agitada”, dijo Otero a los periodistas en una conferencia telefónica. “Tenía la cabeza encaramada y siseaba, así que era algo de lo que teníamos que preocuparnos”.

#HappeningNow

A #Bronx resident left his house this morning to find this unexpected ssssssneaky visitor by his mailbox. #ESU was quick to respond and Detective Otero took control of the 8 foot python. The snake is being delivered to the #NYCACCC

Great job ESU Truck 3 pic.twitter.com/lNMW4TWCsD

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) May 15, 2020