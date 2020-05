Elyfer Torres deslumbra en la alberca usando un traje de baño metalizado

View this post on Instagram

Para mis hermanas rizadas: 👩🏽‍🦱👩🏿‍🦱👩🏾‍🦱👩🏻‍🦱👩🏼‍🦱 No, nada esta mal con tu pelo, eso es lo que te hicieron creer. No nos tenemos que ver cómo nadie, somos hermosas por el simple hecho de ser. Nuestros rulos son poder, son resistencia y son hermosos. Los estereotipos de belleza son desechables, son constructos sociales creados para hacernos sentir menos libres, menos “bonitas”. No había muñecas con nuestro pelo porque siempre fuimos nosotras.💅🏽 Más de una vez nos han dicho “que difícil pelo”, “pelo de escoba”, “¿has pensado en aliciarlo?”, “¿has pensado en amarrarlo?” Y no, no lo vamos a amarrar para encajar, ni lo vamos a cambiar para no incomodar… libre se va a quedar porque así somos perfectas.♥️ Y si, el cabello ha llegado a convertirse en una herramienta muy potente de resistencia y autorreconocimiento. Así es que reclama tu poder, porque #TuPeloTuEleccion ✨ Ámate y a todo lo que eres y representas. #DoveYourself @dove . . Para minhas irmãs encaracoladas: 👩🏽‍🦱👩🏿‍🦱👩🏾‍🦱👩🏻‍🦱 Não, não há nada de errado com seu cabelo, foi nisso que eles fizeram você acreditar. Não precisamos nos ver como ninguém, somos bonitas simplesmente por ser. Nossos rolinhos são potentes, resistentes e bonitos. Os estereótipos de beleza são descartáveis, são construções sociais criadas para nos fazer sentir menos livres, menos "belas". Não havia bonecas com o cabelo, porque sempre fomos nós.💅🏽 Mais de uma vez nos disseram "que cabelo difícil", "você pensou em alisá-lo?", "Você já pensou em amarrá-lo?" E não, não vamos amarrá-lo para encaixar, nem vamos mudá-lo para não torná-lo desconfortável … ficará livre porque somos perfeitas assim.♥️ E sim, o cabelo se tornou uma ferramenta muito poderosa para resistência e auto-reconhecimento. Então reivindique seu poder, porque #TuPeloTuEleccion ✨ Ame a si mesmo e tudo o que você é e representa. #DoveYourself @dove