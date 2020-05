La foto de Ivana Nadal en leggins con la que propuso “amarse desnudos” a sus seguidores

View this post on Instagram

Besito a todos los que le meten onda a la vida y entrenan para conectar con ustedes mismos y AMARSE DESNUDOS, no para entrar en un Jean🥰🙏🏻 Podes empezar TU CAMBIO AHORA MISMO. No esperes más. Hace algo por vos ♥️ Prometo que se siente impresionante 🤗✨ Y tenes el PODER de LOGRAR TODO lo que DESEES. VOSSSS PODESSSS 💪🏻😍🥰