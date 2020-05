Empresario Mark Cuban propone cheque de estímulo de $1,000 quincenal, pero con una condición

El dueño de los Dallas Mavericks de la NBA está de acuerdo con un nuevo estímulo económico para los hogares de Estados Unidos, pero cumpliendo con una condición

El empresario Mark Cuban propuso el domingo entregar a 128 millones de estadounidenses $1,000 dólares de manera quincenal por los próximos dos meses con el fin de levantar la economía del país.

Relacionado: La peligrosa propuesta de cheque de estímulo de $5,000

Cuban, que ha sido crítico del Programa de Protección de Nómina (PPP) del gobierno, argumenta que la demanda de los consumidores es la única manera de rescatar a los negocios.

La propuesta de Cuban tiene como condición que cada pago de $1,000 debe ser gastado en los siguientes 10 días después de ser recibido para asegurar que el dinero circule en la economía. Si no es usado, los fondos expirarían.

“Costaría unos $500 mil millones de dólares, pero permitirá que aumente la demanda de productos y servicios no esenciales, con el deseo que mantenga vivas a la mayoría de las empresas, y a medida que aprendemos cuál es el impacto de la reapertura en la propagación [del coronavirus] y si el empleo crece o no orgánicamente”, escribió Cuban.

Cost about $500b, but it will allow for demand for non essential products and services to increase, hopefully keeping most businesses alive, as we learn what the impact of re-opening is on the spread and whether or not employment grows organically.

— Mark Cuban (@mcuban) May 17, 2020