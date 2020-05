Equipo de fútbol pone accidentalmente muñecas sexuales en las gradas

El equipo de fútbol de Corea del Sur, el FC Seoul, se disculpó por poner accidentalmente en las gradas maniquíes que parecían ser muñecas sexuales.

El fútbol regresó al país asiático y para sustituir a los fanáticos, se colocaron figuras de cartón.

South Korean club FC Seoul have apologised after accidentally using sex dolls as an alternative to real fans: https://t.co/l9tgnCcgFc pic.twitter.com/4a9JzVNX7R

El sitio web RT.com dice que el FC Seoul llenó su estadio con maniquíes antes de su enfrentamiento contra el Gwangju FC.

Pero los usuarios de redes sociales sugirieron que las muñecas en cuestión tenían un propósito muy diferente, pues en realidad realidad eran ‘sex dolls’ hechas por una compañía de muñecas sexuales.

Ante los cuestionamiento, el FC Seúl se disculpó en Instagram y culpó al proveedor por la confusión.

The South Korean soccer club FC Seoul apologized after what it believed were ordinary mannequins — quickly recognized by many fans as sex dolls — were placed in the empty stands for a match https://t.co/gLTcwyjyKs

— The New York Times (@nytimes) May 18, 2020