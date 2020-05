Así es la casa de Marysol Sosa, la hija de José José, en la Ciudad de México

View this post on Instagram

Ahora que he tenido tiempo para organizar cosas en casa, me topo con este disco de la leyenda Jackson, y aparte de que me puse con mi hija a seguir sus ritmos un rato, me acordé de Gone to soon. Tema que hace años conocí y le canté a mi abuelita Elena cuando partió. Hoy lo comparto con mucho amor, interpretándolo en primera instancia a mi amado papá, a quien me quitaron muy pronto… Además, lo comparto por estar en la situación mundial en la que estamos. No cabe duda que la vida es un abrir y cerrar de ojos, que siempre hay que estar a cuentas con Dios porque somos y seremos siempre vulnerables. Espero les sirva y ayude a consolarles un poco el corazón, dándose tiempo para recordar a alguien que amaron mucho y pidiendo por los nuestros más cercanos estando en lo que estamos con la pandemia. // . Now that there's been time to re organize things at home, I came upon with one of Mr. M. Jackson's greatest albums, and aside from dancing each of his rhythms with my daughter for a while, I came across Gone to soon. A song that many years ago I heard, learned and sang to my late grandmother back then. Today I sing it and share it with you with lots of love first and foremost to my beloved father, who was taken away from me to soon. But also I thought of sharing it because of the world's actual situation. With out a doubt, life goes by very quickly. We all need to be acquainted with God on an everyday basis for we are always vulnerable. I hope this song conforts your hearts and makes you think about that special being you loved so much, and also makes you pray for those close to you whom you wish are well and safe in this pandemic quarantine // . Gone to soon – from the album Dangerous from M. Jackson. Music by Larry Grossman and lyrics by Buz Kohan.