Comisionada de Salud se disculpa por graves insultos a NYPD en crisis de coronavirus

Políticos y líderes sindicales habían pedido al alcalde que despidiera a la doctora hispana Oxiris Barbot

La Comisionada de Salud de NYC, la doctora hispana Oxiris Barbot, emitió una disculpa pública a la policía ayer, días después de que trascendieran unos insultos a un jefe de NYPD que le solicitó máscaras para dotar a su personal durante la crisis del coronavirus.

Según la denuncia, durante una conversación telefónica el 18 de marzo Barbot habría rechazado groseramente una solicitud urgente del Jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Terence Monahan, de 500 mil mascarillas a medida que aumentaba la crisis de coronavirus, y le dijo que “no me importan un cara… sus policías”.

“Los miembros de la policía de Nueva York luchan valientemente todos los días para mantener seguros a los neoyorquinos”, dijo Barbot ayer en el mea culpa publicado por un portavoz del Departamento de Salud de la ciudad (DOHMH).

“A mediados de marzo, me pidieron que proporcionara a la policía de Nueva York medio millón de máscaras N-95, mientras que las máscaras y otros EPP (equipos de protección) eran muy escasos”

“Lamentablemente, esto llevó a una discusión en la que se intercambiaron palabras entre un oficial de policía y yo. Me disculpé con ese oficial de policía en ese momento, y hoy me disculpo con la policía de Nueva York por dejar cualquier impresión de que no tengo el máximo respeto por nuestro Departamento de Policía, que desempeña un papel fundamental en la primera línea todos los días para mantener nuestra ciudad segura”, Dijo Barbot en el comunicado.

Políticos como el concejal Republicano Joe Borelli y el congresista Demócrata Max Rose y líderes sindicales habían pedido al alcalde Bill de Blasio que despidiera a la Comisionada por esos insultos a NYPD. Y sus palabras de disculpa ayer no tuvieron todo el efecto esperado.

“Cuestiono la sinceridad de eso”, comentó a New York Post Ed Mullins, jefe de la Asociación Benevolente de Sargentos (SBA).

“Al final del día, tuvimos cerca de 7 mil miembros enfermos, 41 murieron y todavía no teníamos equipo”, dijo Mullins.

El presidente de la Asociación de Dotaciones de Detectives, Paul DiGiacomo, dijo que “La disculpa de la Dra. Barbot se produce sólo porque sus comentarios desagradables fueron revelados y todos los neoyorquinos los escucharon”.

Barbot y De Blasio han tenido una relación tensa a lo largo de la respuesta de la ciudad a la pandemia, especialmente cuando el alcalde anunció este mes que una nueva delegación encargada de evaluar a los neoyorquinos para detectar infecciones y rastrear los casos no estaría a cargo de la Comisionada.