5 recetas saludables para darle un subidón al sistema inmunológico

#LunesLight Comienza la semana con esta rica ensalada de frutos rojos. 😎 #CocinaFácil #ensalada #frutosrojos #receta #recetassaludables #healthyfood #lunes . . . Necesitas: 2 tazas de una mezcla de hojas (espinaca, arúgula y lechuga) 10 frambuesas o 5 fresas partidas a la mitad 10 moras azules o uvas rojas 4 fresas medianas (aparte) 1 cda. de jugo de limón 2 cdas. de aceite de canola 1 cda de miel Paso a paso: Lava y desinfecta la mezcla de hojas y las frutas. Para preparar el aderezo, licua las 4 fresas, el jugo de limón, el aceite y la miel. Acomoda las hojas y la fruta en un plato; baña con el aderezo al momento de servir.