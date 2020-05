Así es el apartamento donde Lucca, el hijo de Chyno y Natasha Araos, dio sus primeros pasos

View this post on Instagram

Sabes algo?.. No hay nada más importante que tener una buena autoestima.. Muchas personas piensan que tener autoestima es tener ciertas cualidades "físicas" como ser atractivo, alto, bien parecido, ser extrovertido y tener muchas habilidades y talentos maravillosos..! Pero te digo algo? Eso NOOOO es asi.. no es lo más importante. No necesitas ser diferente a lo que eres para tener buena autoestima y confiar en ti👍🏻.. Pienso que la clave para mejorar esa confianza en nosotros mismo, es aprendiendo y desarrollando un cambio en nuestra manera de pensar..🙌🏻✨ Nuestros pensamientos son TODO.. De hecho uno de los primeros pasos es que aprendas a valorarte.. Pienso que cada ser humano tiene una magia que lo hace unico.. Todos brillamos en algo!! La pregunta es.. Sabes TU en que brillas y para que eres bueno?.. Esta autovaloracion es muy importante.. Porque de ella dependen en gran parte la realizacion de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida..🙏🏻✔️ no quiero extenderme pero recuerdate todo lo que has logrado hasta ahora, piensa en positivo, Jamas te compares con nadie eres unicoooooo, aceptate, quierete y respetate, de está manera se vive mejor y todo fluye mejor..! Jamas olvides que en tu interior está tu grandeza.. déjala salir. Cuentale al mundo de lo que eres capaz.. Y Recuerda Siempre que lo que piensas de ti es mucho más importante que lo que otros piensan de ti.. Y Es triste saber que Mucho talento se pierde en este mundo por personas que no tienen el coraje de hacer Lo que sueñan por falta de creencia y confianza en ellos mismos.. Cada día mueren personas cuya timidez nunca los dejó si quiera dar el primer paso.. POR FAVOR TE PIDO.. No seas una de esas personas!! Cree en ti, valorate, amate, respetate, confia y sube esa autoestima! Vienes a este mundo a hacer cosas GRANDES✨✌🏻️ FELIZ MARTES MI GENTE BELLA❤️