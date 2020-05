Conoce a Raquel Mauri, la glamorosa y bella esposa de Ivan Rakitic

View this post on Instagram

👋🏻adiós 2019 me quedo con todas las veces que he caído y me he levantado aún más fuerte, con las piedras en el camino las cuales me han hecho aprender,con todas las personas nuevas que he conocido y las que siguen ahí , con todos los abrazos sinceros que he recibido,con los besos de amor y cariño, con todos los despertares viendo las caritas de mis niñas que las adoro, con todos los mami eres la mejor , con las miradas, palabras de apoyo, y amor recibido por mi compañero de vida @ivanrakitic ,con todos los te echo de menos de mis seres queridos , con todas las veces que he roto mis planes y he improvisado, con las bromas y risas que reparto con las personas que me quieren y recibo este nuevo 2020 con muchas nuevas metas e ilusión , que Dios os bendiga a todos y feliz año nuevo 🥂✨#👋🏻adiós2019#hola🙋🏽‍♀️2020✨