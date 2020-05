Los estados con más ansiedad por llegada del cheque de estímulo

Los resultados dejan claro la división económica de Estados Unidos

El IRS ha enviado más del 60% de los cheques de estímulo de $1,200 que aprobó el gobierno en abril, pero millones de personas siguen a la expectativa.

Para muchos el pago no resolverá todos los problemas que ha causado la pandemia del coronavirus, pero el alivio del gobierno es visto con un tanque de oxígeno. Un estudio de Houston On The Cheap analizó búsquedas en Google y características de las poblaciones para conocer las regiones donde hay o hubo más ansiedad por la llegada del pago de estímulo.

Relacionado: Beneficiarios del Seguro Social siguen esperando por cheque de estímulo

La siguiente es la lista de los estados donde hubo más ansiedad. La mayoría son estados del sur de la nación, que son los más empobrecidos de EEUU.

Mississippi

West Virginia

Alabama

Montana

Arkansas

Louisiana

Oklahoma

South Carolina

Tennessee

Georgia

Los estados con menos ansiedad según los resultados son:

South Dakota

Connecticut

New Jersey

Nebraska

New York

Utah

North Dakota

Massachusetts

California

Washington

Relacionado: Qué pasa si pierdo o me roban la tarjeta débito con el cheque de estímulo

Llama la atención que Nueva York y Nueva Jersey, lo estados más golpeados por la pandemia, fueron regiones con menor preocupación por el pago de estímulo.

En cuanto a otros estados, Florida fue 28 en cuanto a mayor ansiedad y Texas fue 34.