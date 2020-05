Así es la impresionante casa en la que Lorena Herrera y Roberto Assad presumen su amor

View this post on Instagram

Hoy es Luna llena y es muy buen momento para limpiar y cargar tus cuarzos! Los cuarzos son piedras que se han formado a lo largo de cientos de miles de años, Tienen diversos usos, como en la tecnología: microchips, relojes, hasta en diferentes terapias de sanacion, ya que tienen la capacidad de absorber almacenar transmutar y liberar la energia! Son muy utilizados como proteccion! *Solo necesitas: Sal de mar o sal para cocinar o si vives en playa: Agua de mar Un recipiente de vidrio y dejalos durante 24 hrs para que se cargen de las energías de la luna y de el sol! #felizjueves #yomequedoencasa #quedateencasa 💜 #lunallena