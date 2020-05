Héctor Sandarti: Entre lágrimas y mucha tristeza se despidió de ‘Un Nuevo Día’

"Hay ciclos que tienen que cerrarse, éste se cierra demasiado pronto", dijo el hasta hoy presentador de Telemundo

Tal como te adelantamos ayer, este viernes fue el último día de Héctor Sandarti en el programa de Telemundo ‘Un Nuevo Día’… Una salida que ni sus compañeros ni él parecen entender, y así lo dejaron entrever en sus respectivos discursos, en donde hasta rompieron el distanciamientos social para terminar abrazándose con sus colegas Rashel Díaz, Adamari López y Chiquibaby.

Desde el comienzo del show se anunció que en la última hora habría un homenaje muy especial para despedir a Sandarti, quien después de dos años en el show matutino dejaba el programa y la cadena Telemundo.

La tristeza y la tensión se sintió en las cuatro horas que dura el show, y se hizo aun más evidente cuando llegó el momento de la despedida, la cual comenzó con un recuento de su paso por ‘Un Nuevo Día’, y el agradecimiento de sus compañeros que están trabajando desde sus casas.

De regreso al estudio, Rashel, Adamari, Chiquibaby y en especial Sandarti no pudieron evitar el llanto en un momento que, como dejaron bien en claro en cada una de sus palabras, no era algo que esperaban ni querían que sucediera.

“Gracias por darnos la oportunidad de vivir contigo tantos momentos extraordinarios que no se resumen solo en lo que está puesto en la pantalla ,sino en lo que vive en nuestros corazones”, comenzó diciendo Adamari López.

La que siguió fue Rashel Díaz, quien tuvo a su cargo la parte más fuerte y valiente de la despedida al revelar detalles no conocidos por el público:

“Hasta que tú no entraste no imaginábamos que necesitábamos tanto a una persona como tú en nuestro equipo. Tú viniste a reunirnos nuevamente, a restaurarnos en momento difíciles que habíamos vivido… Tú alivianaste los dolores que traíamos del pasado, tú nos reunificaste a todos, eres un gran compañero. Por mi fe y por la confianza que tengo en Dios sé que, aunque hoy no lo entendamos, es un camino que recién empieza. Te quiero mucho”.

La última y quizás la más emocionada fue Chiquibaby, quien le dijo lo siguiente: “Es evidente el dolor que nos da el hecho de que no vas a estar con nosotros, no se cómo vamos a hacer, porque eres la persona que más nos hacías reír, que nos hacías pasar un buen momento, y yo te admiro no solamente por el talento extraordinario que tienes, eres un artista completo, pero más por el ser humano que eres, porque eres un muy buen compañero, pero eres un gran amigo y yo creo que el público te va a extrañar mucho… Gracias por ser quien eres”.

Si Sandarti estaba emocionado, después de escuchar a sus compañeras y colegas el llanto lo traicionó aún peor y con la voz entrecortada, dijo:

“Las abrazo a las tres a la distancia, las abrazo con el corazón, con el alma, con todo el sentimiento que traigo ahorita, pero también quiero abrazar a todos mis compañeros que están ahí: camarógrafos, técnicos, productores, floor managers, todos ustedes que formar parte de esta familia y que no se ven”, comenzó diciendo Sandarti entre lágrimas.

“Hoy lo único que quiero expresar es mi total y profundo agradecimiento a la vida, a Dios por haberme regalado dos de los mejores años de mi vida junto a esta hermosa familia, en este hermosos país, en esta hermosa ciudad, en esta maravillosa empresa que peleó tanto por tenerme y que hay personas que yo se que lucharon tanto porque yo estuviera aquí, hoy muchos de ellos seguramente no están, pero saben quienes son, ahí donde están les mando todo mi agradecimiento”, siguió dejando entrever que su entrada no fue un camino de rosas y que no todo el mundo, quizás, estuvo tan de acuerdo.

“A la producción, a Desy [Desiree Colomina, productora ejecutiva del show], por la confianza, por el cariño que me demostraron, porque siempre me dejaron ser yo con todas mis locuras. Pero sobre todo hoy quiero agradecerte a ti que estás en casa, que me permitiste ser parte de tu vida, de tu familia, de tus mañanas, que todo lo que hago, lo hago de la única manera que se, lo hago con amor, y agradezco mucho que tanta gente de tantos países que yo nunca había llegado, gente de Cuba, de Colombia, de Puerto Rico, de Dominicana, de Venezuela, tantos países que no me conocían, los siento en mi corazón y también me los llevo en el corazón”, dijo Sandarti.

Y para el final dejó a los más cercanos, a su esposa Paulina, a su hija Juliana, a su madre, hermanos y resto de los suyos a los que les envió un mensaje contundente: “Sobre todo este momento que es duro para todos nosotros que es separarnos de este gran show… Hay ciclos que tienen que cerrarse, éste se cierra demasiado pronto, sé que vienen cosas buenas y me voy extremadamente feliz, muy orgulloso”, concluyó.

Sandarti prometió que más tarde daría más detalles de su salida a través de sus redes sociales. Mientras, tal como te contamos, se espera un nuevo cambio de timón para ‘Un Nuevo Día’, uno más, en donde le darían más espacio a las noticias y la actualidad, por encima del entretenimiento.

MIRA AQUÍ LA DESPEDIDA COMPLETA: