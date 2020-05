Se ríen a carcajadas de Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca de Univision

Lili le dijo a su amigo: "Es que es difícil vivir contigo" y esta afirmación desencadenó la oposición de "El Gordito" de Univision

Lili Estefan le dijo claramente a Raúl de Molina que no es fácil vivir con él. Pero esta afirmación de su compañera no complació al conductor de El Gordo y la Flaca, quien aseguró que es todo lo contrario.

Raúl le aseguró a Lili Estefan que si ella viviera con él se daría cuenta que esto no es algo tan difícil. Las palabras del conductor de Univision no fueron tomadas en serio por sus compañeros en el programa, ya que todos estallaron en carcajadas.

Toda esta discusión empezó porque Raúl contó que ayer -jueves- se tomó un par de copas de vino, razón por la cual parece haberse quedado dormido alrededor de las siete de la noche.

El conductor se levantó a las diez y media y se encaminó a su habitación, una vez en la cama y ya sin sueño le dijo a su esposa que vieran una película juntos. Milly le dijo que no porque estaba cansada debido a todos los quehaceres del hogar. Él, por su parte, ya no pudo conciliar el sueño y estuvo despierto hasta las cuatro de la mañana. En todo este desvelo su esposa se molestó con él, porque éste no la dejaba dormir por estar viendo televisión.

Aquí la conversación que suscitó las carcajadas de todo el equipo de trabajo de El Gordo y la Flaca.