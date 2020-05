VALORANT ya tiene fecha de salida

El esperado videojuego VALORANT informó que sus versiones beta terminaron y por fin llegará al mercado a todo el público el próximo 2 de junio.

Todo este tiempo VALORANT ha sido una versión beta cerrada, y por ello es que muy pocos han tenido oportunidad de jugarlo, pero ahora a través de su sitio oficial se comunicó que esta beta concluirá para dar pie al lanzamiento oficial del juego.

The end of VALORANT Closed Beta is upon us! Now's the time to rally your troops for one last weekend of game time before launch. May the queues be ever in your favor. pic.twitter.com/vSGJThpC50

Por otro lado, la tienda de VALORANT será dada de baja para mantenimiento y sobre este aspecto, es necesario subrayar que las compras también serán reseteadas, pero los puntos VALORANT se conservarán y se les añadirá un bonus del 20%, de manera que si se cuenta con 1000, en el día de lanzamiento se tendrán 1200.

“Apreciamos a todos aquellos que han jugado, que han visto, que han roto el juego, que hicieron streams infinitos y que encontraron un título al que llaman hogar. Apenas estamos iniciando, pero apreciamos que hayan estado desde el inicio. Gracias por jugar”, se lee en el comunicado oficial.

Drops are ending, as are all purchases in the Closed Beta store. And… Closed Beta thereafter. Let’s talk about the end of the world and the welcoming of a new one — some basic things you need to know about the final days of the VALORANT Closed Beta: https://t.co/bI91UfjQ6b

— VALORANT (@PlayVALORANT) May 22, 2020