Aislamiento por coronavirus ayudará a disminuir enfermedades de transmisión sexual

Desde que se conoció el VIH no hubo un periodo tan largo donde la gente dejara de tener relaciones sexuales con nuevas parejas

La cuarentena por la pandemia del COVID-19 cambiaría drásticamente el rumbo de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), afirman especialistas de salud en Reino Unido.

Con el aislamiento social, la gente no puede salir de sus casas para socializar con personas que no pertenezcan a sus hogares, es decir, no pueden tener sexo con nuevos compañeros sexuales los pudieran contagiar.

“Si pudiéramos testear y tratar a todos por sus infecciones ahora, eso sería un cambio en el futuro a medida que la gente avanza hacia la normalidad”, dice el doctor John McSorley, presidente de la Asociación Británica de Salud Sexual y VIH.

En entrevista con el programa Newsbeat de la BBC Radio 1, el especialista insistió en que las personas se hagan pruebas para ETS para prevenir que los infectados propaguen la enfermedad cuando termine el aislamiento preventivo.

En Reino Unido, más de la mitad se los servicios relacionados con salud sexual cerraron debido a la crisis del coronavirus, por lo que hacerse pruebas desde casa es más importante que nunca.

Justin Harbottle, de SH:24, una organización de pruebas de salud sexual, mencionó que desde “el principio de la epidemia del VIH, no hubo un periodo tan limpio donde la gente dejara de tener relaciones sexuales con nuevas parejas”.

Las declaraciones causaron polémica, luego de que la compañía de condones, Durex, declarara que sus ventas disminuyeron a raíz de la pandemia.

Laxman Narasimhan, jefe ejecutivo de Reckitt Benckiser, la compañía británica que compró Durex en 2010, informó que sus ventas cayeron porque el distanciamiento social está afectando “ocasiones íntimas”.

En Reino Unido, sus habitantes han tenido “significativamente” menos sexo que antes de la cuarentena fuese implementada, dijo Narasimhan.