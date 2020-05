IRS: California, Texas, Florida y Nueva York, los estados que más dinero han recibido en cheques de estímulo

La cifra general apunta al desembolso de $257.9 billones en ayuda económica bajo la Ley CARES

California, Texas, Florida y Nueva York se encuentran entre los estados a los que más dinero se ha enviado desde el Servicio de Rentas Internas (IRS) por concepto de cheques de estímulo o la ayuda económica aprobada bajo la Ley CARES.

Así se desprende de las más recientes estadísticas reportadas por el IRS este viernes que detallan la cantidad de cheques y la totalidad del dinero enviado por estado en Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras, el IRS ha enviado 16,869,636 pagos a residentes en California que en dinero se traduce en $ 27,897,283,972 dólares.

A California, le sigue Texas con 12,396,590 de pagos, para un total de $ 21,635,810,592.

Florida es el cuarto estado con mayor cantidad de pagos enviados -10,618,792- para un monto de $ 17,546,164,251.

La cuarta demarcación con el número más alto de cheques suministrados es Nueva York con 9,341,632 para un total de $ 15,034,060,259.

A NY le sucede Pennsylvania con 6,258,107 incentivos remitidos y una suma de $ 10,596,406,088.

El Distrito de Columbia es el que menos pagos de impacto económico ha recibido con 308,306 para un total de $ 421,734,460.

En un comunicado de prensa en su página web, la oficina recolectora de impuestos se atribuyó una distribución rápida del incentivo que se estima lo han recibido más de 152 millones de personas desde que inició el proceso mediante depósito directo a mediados de abril.

La cifra general apunta al desembolso de $257.9 billones en la ayuda económica, mientras que el pago promedio por persona fue calculado en $1,809.

“Los Pagos de Impacto Económico han continuado saliendo a un ritmo rápido a estadounidenses en todo el país”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig. “Le recordamos a las personas que pueden visitar la página IRS.gov para la información más reciente, incluyendo las respuestas a las preguntas más comunes sobre los pagos. Además, urgimos a las personas que no están requeridas a declarar impuestos, incluyendo los de bajo o ningún ingreso, que se pueden registrar a través de la página IRS.gov”, agrega.

Las declaraciones del comisionado surgen luego de que algunos beneficiarios que recibieron el pago mediante tarjeta de débito esta semana se quejaran de falta de información sobre el nuevo método y denuncias de retrasos en la línea telefónica habilitada para estos fines en esa oficina.

El Servicio de Rentas Internas recordó que las personas que no llenaron planillas y son potenciales beneficiarios de esta ayuda pueden utilizar la herramienta “Non-Filers” para proporcionar información básica para recibir el alivio.

A continuación los requisitos para hacer uso de la misma:

• Es ciudadano estadounidense, residente permanente o extranjero residente que reúne los requisitos (en inglés).

• Tiene un número de Seguro Social válido para el empleo.

• No puede ser reclamado como dependiente de otro contribuyente.

• Tiene ingresos brutos ajustados bajos que no superaron los $12,200 ($24,400 para parejas casadas) para 2019

• No presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019 y no se le exigió presentar una declaración de impuestos federales de 2019.