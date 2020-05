¿Infiel? Modelo inglesa revela que Usain Bolt le pidió fotos sexys dos días antes del nacimiento de su hijo

El velocista no ha negado la acusación hasta el momento

El pasado domingo, Usain Bolt y su esposa Kasi Bennett se convirtieron en padres, así lo dio a conocer en sus redes sociales Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica y amigo de la familia. Sin embargo, parece que dos días antes del nacimiento de su bebé, Bolt estaba coqueteando con otra mujer e incluso pidiéndole fotografías atrevidas.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020

De acuerdo a información de The Sun, ‘Lightning’ Bolt llevaba ya varios meses coqueteando con Shari Halliday, una joven modelo británica de 22 años a quien conoció en el área VIP del club nocturno Tape London de Inglaterra y dos días antes del nacimiento, la modelo le envió unas fotos en lencería a petición del mismo Bolt, quien respondió diciéndole: “Eres muy sexy, lo juro. Te quiero”.

Según Halliday, ella y el velocista se conocieron en dicho club nocturno el año pasado y él no le dijo que tenía una relación, pese a que ya llevaba 5 años de casado con Kasi Bennett, la madre de su bebé: “Estábamos en una mesa y él comenzó a hablar conmigo y me dijo que era hermosa. Charlamos y él era bastante reservado, pero también seguro de sí mismo. No me dijo que estaba en una relación”.

Shari se enteró de que Bolt tenía una relación el domingo pasado cuando los noticieros hablaron sobre el nacimiento de su bebé, a lo cual Shari opinó: “Siento que debería concentrarse en su propia familia y no entiendo lo que obtiene al enviar mensajes de texto a otras chicas. Me sorprendió cuando descubrí que se había convertido en padre, ya que no sabía nada de su pareja. Debería investigar un poco más sobre las personas”.

Hasta el momento, Usain Bolt no se ha pronunciado al respecto.