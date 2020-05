Muere en Rusia Saturno, el caimán que fue mascota de Hitler

El caimán “Saturno”, que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y sobre el que una leyenda dice que perteneció a la colección de Adolf Hitler, ha fallecido a los 84 años en el zoológico de Moscú, informó la institución.

El caimán nació en Mississippi en torno a 1936 y fue llevado casi inmediatamente al zoológico de Berlín, desde donde escapó tras los bombardeos de la RAF británica del 23 de noviembre de 1943, indicó el zoo de Moscú en su cuenta oficial de Instagram.

“Cómo sobrevivió el caimán los próximos tres años es un misterio. Solo se sabe que los soldados británicos le encontraron en 1946 y le entregaron a la URSS”, señaló la institución.

En julio de 1946 llegó a Moscú. “Casi inmediatamente nació el mito de que el caimán había formado parte presuntamente de la colección de Hitler y no del zoo de Berlín”, añadió.

An alligator that many people believe once belonged to Adolf Hitler has died in the Moscow Zoo. The animal's name was Saturn and it was about 84 years old. https://t.co/TDw4Ml9SCa

— AP Europe (@AP_Europe) May 24, 2020