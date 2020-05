Odalys Ramírez se recuesta en su casa a tomar el sol en bikini

View this post on Instagram

Cuando me mude a vivir sola , una de las cosas que tuve que aprender fue a lavar mi ropa sin que resultara un desastre . Separar por colores , leer las etiquetas para evitar que se encogiera , y todos esos detalles que no conocía . Mi coco siempre fueron las manchas , tallaba y tallaba y que frustración cuando se plano no lograba quitarlas . Pero con el tiempo, me di cuenta que la lavada de mi ropa y la de mi familia no tiene por qué ser una pesadilla , y me fui haciendo de grandes aliados , como @oxiclean_mx , que ademas también me ayuda con superficies , alfombras . Así que adiós drama y me olvidé de las manchas con Oxiclean Versátil en polvo . Cuál es su coco en cuanto a actividades del hogar ? Cuenten !!!