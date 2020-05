Pizza Hut dará 500 mil pizzas GRATIS

Debido a la pandemia provocada por el coronavirus, hay muchos estudiantes que se graduarán, pero que no tendrán una ceremonia en donde puedan celebra este logro en compañía de sus padres y amigos, como comúnmente se hace, según se informó en BGR.

Tomando en cuenta esta situación, Pizza Hut estará regalando 500,000 pizzas para honrar a los graduados de este año. Sin embargo, no necesitas ser un estudiante graduado para aprovechar esta promoción, sino solamente estar inscrito en el programa de recompensas de la cadena Hut Rewards.

Para poder obtener tu pizza gratis, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Hut Rewards, en donde podrás pedir una pizza mediana.

Congratulations Class of 2020, you did it! Together with America’s dairy farmers, we want to celebrate all your accomplishments with half a million FREE pizzas. Visit https://t.co/jgwYy9Tsc6 to claim your free medium 1-topping pizza while supplies last. pic.twitter.com/64zaUHawl1

— PizzaHut (@pizzahut) May 22, 2020