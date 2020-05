4 recetas muy mexicanas y económicas para terminar el mes

View this post on Instagram

Consiente a las mamá con un delicioso desayuno de chilaquiles con arrachera. 🥰 #CocinaFácil #desayuno #chilaquiles #recetas #recetasfáciles #food #recetasmexicanas #comidamexicana . . . Necesitas: 4 tazas de totopos 6 tomates verdes 1/4 de cebolla 1 diente de ajo 2 chiles serranos 1 taza de hojas de cilantro 3 cucharadas de aceite 400 g de arrachera en cubos 150 g de chorizo picado 1/2 taza de granos de elote amarillo 1 taza de queso doble crema 2 cucharadas de cebolla picada 1/2 taza de crema Paso a paso: Hierve los tomates, el chile, la cebolla y el ajo hasta que los primeros cambien de color. Licúa con el cilantro y rectifica el sazón, mantén caliente. Asa la arrachera, chorizo y elote en una plancha caliente con el aceite. Combina los totopos con la salsa, divide en los platos y termina con la mezcla de carnes, queso, cebolla picada y crema.