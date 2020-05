¡A reventar! Fotos y videos muestran una fiesta repleta de personas en plena pandemia

HOUSTON – En las redes sociales aparecieron fotos y videos de una fiesta donde se observa que no se están respetando las restricciones del distanciamiento social.

La celebración en la alberca de un bar de Houston ha causado una tremenda reacción en las redes sociales de personas que no están de acuerdo con este tipo de reuniones, incluyendo el alcalde de la ciudad.

Houston for sure don’t care about social distancing lmaooo pic.twitter.com/PHmH3rfP4W

En su cuenta de Twitter el alcalde Sylvester Turner dijo que demasiadas personas están asistiendo a bares sin tomar en cuenta la capacidad de 25 por ciento y que en reuniones no hay distanciamiento social.

“El público y dueños de bares tienen que trabajar juntos para evitar la propagación del COVID-19”, dijo Turner.

Since 5/22, @HoustonFire has addressed ~300 complaint of violation to Governor’s E.O.

GA23 allows bars to open @25% capacity. We’ll work w/businesses in adhering to Gov’s order, but admittance beyond approved capacity will cause events to be stopped until condition is corrected https://t.co/LPtAXxLj11

— Chief Samuel Peña (@FireChiefofHFD) May 24, 2020