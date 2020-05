Héctor Sandarti: “Me enteré un día antes que ya no estaría en el programa”

"Me he pasado llorando como niño durante los 35 minutos del recorrido de Telemundo a mi casa"

“Me enteré un día antes que ya no estaría en el programa”… Así de contundente, sincero, valiente y sin nada que ocultar, Héctor Sandarti realizó dos en vivos simultáneos: por Instagram y Facebook, para hablar de su inesperada, incluido para él, salida de ‘Un Nuevo Día’.

Acompañado de un tequila, y de su esposa Paulina detrás de cámara que lo estaba apoyando en esta iniciativa, como en todo lo que le ha tocado vivir en estos cuatro día de locura.

“Me enteré un día antes, de manera muy cordial, muy amable, me notificaron… No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo ‘Un Nuevo Día'”, explica Sandarti en este en vivo para el que recopiló las preguntas del público para contestar.

A continuación te daremos un resumen de las mejores partes, y las respuestas a las preguntas que la mayoría se hacen.

-EL MOMENTO EN EL QUE LE DIJERON QUE SALÍA DE ‘UN NUEVO DÍA’:

“Fue un shock, de las noticias menos esperadas en mi vida, porque cuando fui contratado para ‘Un Nuevo Día’ toda la gente que me contrató y me trajo a Miami estaban tan convencidos, tan contentos que yo era una buena opción, me hicieron sentir muy bienvenido… En el día a día yo me sentía bien valorado, bien querido… Cuando tú sientes eso, y cuando compañeros tuyos te dicen que caíste como pez en el agua, lo que menos te imaginas que un día vas a salir del show”.

“Por eso mi familia y yo nos instalamos como para quedarnos toda la vida. Fue un golpe, fue un shock, un: ‘Dios mío, ¿ahora qué hago?’, ‘¿cómo se lo explico a mi familia?’… Estamos en un momento que el mundo está golpeado por esta pandemia, somos muchos los que perdimos el trabajo, hoy me siento más que nunca solidario con esa gente porque es feo quedarte sin trabajo de un día para el otro, y sin mayor aviso… Pase por un momento de desesperación”.

-REGRESAR A SU CASA A DECIRLE A SU FAMILIA QUE YA NO TENÍA TRABAJO:

“Ese jueves me vine para mi casa con la mayor angustia de hablarle a mi esposa y decirle que estaba fuera de ‘Un Nuevo Día’… Soy un hombre mayor, jefe de familia, que tengo dependientes de mí. Para mí era un peso muy fuerte, sobre todo cuando uno es hombre se supone que es el proveedor”.

“Ese mismo jueves en la tarde no soltamos una lagrima, nos pusimos con la mente fría a pensar cómo íbamos a afrontar este cambio… A pesar del shock nos clavamos los dos con la mente fría”.

-LO QUE NO SE VIO DE SU DESPEDIDA EN ‘UN NUEVO DÍA’:

“Hicimos el show más difícil que se puede hacer cuando estas con el corazón partido y el alma hecha pedazos, para eso nos entrenamos, nos rentamos, para eso la gente que estamos trabajando por televisión nos preparamos”.

-SU ÚLTIMA SALIDA DEL EDIFICIO DE TELEMUNDO Y SU REGRESO A SU CASA:

“Me despido de mis compañeros, agarro mis cositas, me meto al coche, ese momento en que te quedas solo, en que no hay nadie más que tú y te enfrentas de esa dura realidad, te impacta saber que esa, que fue tu casa todos los días, ya no va a ser. Ahí sí me destrocé y comencé a llorar como bebé, manejaba y veía nublado, me controlé un poco, me he pasado llorando como niño durante los 35 minutos del recorrido de Telemundo a mi casa.

Yo cuando lloro solo, lloro con Dios, porque creo en Dios, porque me escucha y porque me ama, cuando yo hablo con Dios no es una plática muy linda, porque le mento un poco la madre, y me pongo de tú a tú, y Dios paciente me escucha, si supieras que los planes que tengo son muchos mejores…”.

-EL REENCUENTRO CON SU ESPOSA YA SIN TRABAJO:

“Llego a mi casa, nos abrazamos, lloramos juntos… Aprendan a llorar pero hay que saber cómo, en dónde y con quién, es un privilegio. Le dije: ‘Paulina agárrate por que voy destrozado, me voy a dejar caer, voy destrozado y voy a vivir mi duelo’… He llorado tanto ese viernes que para las 2 de la tarde nos ha entrado una paz, es lo que llamo yo la paz de Dios, que no se puede entender, que te da la certeza de que alguien, que se encarga de una mega producción, que maneja los hilos… Todo va a estar bien, todo tiene un propósito”.

-EXPLICA EL POR QUÉ TELEMUNDO DECIDIÓ SACARLO:

“Puedo decirle dos cosas, es totalmente respetable que a nivel corporativo quieran hacer cambio, por donde quieren dirigir el show, la nueva dirección de Telemundo. Y el show va encaminado a un punto donde creen que mi colaboración no es necesaria”.

“Había en mi contrato una posibilidad de renovar o no…. Yo no lo pregunté. Si el barco toma una dirección, pidieron que me bajara y me bajé, me voy agradecido con Telemundo, me voy con la frente en alto, las manos limpia y el corazón lleno y repleto”.

-SI VOLVERÍA A ‘UN NUEVO DÍA’:

“Si me llaman vuelvo, pero no lo van a hacer, pero si pasara sí, porque amo el show, porque es mi lugar donde fui más feliz y porque el rencor no está en mi vida, mi maleta es muy chiquita para ocuparla con el rencor”.

