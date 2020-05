Inquietantes fotos en playas y piscinas en EEUU de miles de personas desafiando contagio de coronavirus

En varias partes del país se registraron imágenes de miles de personas acudiendo a playas y desafiando un posible contagio de coronavirus, ya que desobedecieron distancia social mínima.

Un video de Ozarks, Missouri, muestra a paseantes disfrutando piscinas. En las imágenes es imposible determinar dónde termina la multitud, aunque en las instalaciones se colocaron anuncios de mantener la distancia social de seis pies de distancia.

As the U.S. death toll from COVID nears 100,000, this is how people spent Saturday at Lake of the Ozarks in Missouri. pic.twitter.com/EBZKCQjRKf

— Mark Elliott (@markmobility) May 24, 2020