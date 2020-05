Paulina Rubio: Piden evaluación psicológica y de violencia para ella

"Ella ha actuado de manera violenta, irresponsable, peligrosa", dice documento

Se complica aun más la situación legal de Paulina Rubio en referencia a la custodia de su hijo mayor, Andrea. Su ex, Nicolás ‘Colate’ Vallejo Nájera volvió a presentar una moción en la corte de familia de Miami, en donde exige una evaluación psicológica y de violencia para la cantante, y esta vez los alegatos son muy delicados.

Recordemos que el 7 de mayo ambos se presentaron ante el juez, de manera virtual, por un pedido de emergencia de Colate, en donde, alegando que Paulina tenía un comportamiento peligroso, pedía que la custodia compartida de Andrea, fuera solamente para él hasta que su ex demostrara que era capaz de estar con el niño.

Defendiéndose solo y mal, el juez desestimó la petición, pero sí les aclaró que no podían ni consumir alcohol ni estupefacientes delante del menor, luego de mostrarse preocupado al ver el video del InstaLive de Paulina.

Pau presentó, después de esto, una moción diciendo que su ex la estaba difamando, que sus acciones eran deplorables y que estaba usando al sistema, rompiendo el acuerdo establecido en el 2014, donde dice que él no puede hablar de su relación con el niño, y que ambos padres tienen la obligación de no exponer al menor a los medios.

Pero como te contamos al principio de este post, esto se agravó ya que este 21 de mayo, Colate regresó a la corte, ya no defendiéndose solo, sino que volvió a contratar a un abogado.

Según lo explica muy bien la abogada Sandra Hoyos en ‘Un Nuevo Día’, en donde mostraron y analizaron los papeles presentados en la corte, ahora el español pide que Paulina se someta a una evaluación psicológica, alegando que ella ha actuado de manera violenta, irresponsable, peligrosa, y además, estaría preocupado de que tengan problemas de droga.

El documento presentado asegura que Paulina tiene problemas de ira, y dice que Andrea tiene un tik nervioso cuando habla con su mamá. En la demanda también se nombra un supuesto abuso físico y psicológico de parte de Susana Dosamantes y Enrique Rubio, madre y hermano de La Chica Dorada.

Chiquibaby le preguntó a Hoyos si era posible que el juez aceptara este pedido, y la abogada aseguró que, basado en su experiencia, lo más seguro que el letrado se lo exija a ambas partes.

MIRA AQUÍ LO QUE SE EXPLICÓ EN ‘UN NUEVO DÍA’: