VIDEO: Clientes de súpermercado echan a la calle a mujer por no usar máscara contra COVID-19

Clientes de un súpermercado en Staten Island, Nueva York, echaron a una mujer que no portaba máscara para evitar la propagación del coronavirus.

La imágenes ya suman más de 1.3 millones de reproducciones.

La ciudad de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia con 196,098 casos y más de 21,000 muertes.

Las hospitalizaciones se mantienen en más de 51,000.

Staten Islanders with masks drive out non-mask wearing person in grocery store. #Coronavirus pic.twitter.com/iPQwk7lD9y

— McAuley (@McauleyHolmes) May 25, 2020