Aislinn Derbez revela que para ella, ser madre no ha sido fácil: “Te sientes fatal y desconectada”

3 cosas…⁣ 1. Mi papá siempre stalkea mis fotos y me va a regañar por andar semi encuerada en instagram 🙄..⁣ ⁣ 2. Aprovecho su atención para contarles algo MUY importante… estoy a una semana de estrenar un proyecto que para mí es de los más importantes de mi vida (si no es que el más).. @lamagiadelcaos es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas? ⁣ estreno este 23 de Abril! ⁣ suscríbanse en el link de mi bio para no perderse de nada! ⁣ ⁣ 3. Amo el arte que hizo @lucia.dami a esta foto (😍😱síganla!)