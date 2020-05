El día que Messi fue acosado sexualmente en un programa de televisión

Cuando Lionel Messi tenía 18 años, en el inicio de su carrera con el Barcelona, fue invitado al programa argentino “No hay 2 sin 3”.

Era el año 2005 y “La Pulga” ya brillaba en las canchas, así que dicho programa de televisión aprovechó para invitarlo. Sin embargo, Leo Messi fue víctima de acoso sexual.

Los conductores aprovecharon la presencia de Messi para recrear algunas jugadas, de esta forma representaron un tiro de esquina, pero uno de los participantes intentó tocarle los testículos y posteriormente quiso darle un beso en la boca.

El jugador del Barcelona claramente se veía incómodo, pero aún así continuó con el sketch, en el cual después da un cabezazo y los conductores aprovechan para manosearlo e intentar quitarle la playera que lleva puesta.

