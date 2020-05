Cardi B deja caer el pareo que cubre la parte baja de su bikini para presumir su nueva pancita

Las celebridades han reaccionado encantados sobre todo porque la rapera dejó de sumir el estómago para mostrar el verdadero tamaño de su vientre durante la cuarentena

Cardi B mantiene su perfil atrevido en Instagram y es consistente en su deseo de ser lo más transparente posible para sus fans. Hace unas horas, siguiendo esa línea de honestidad que la caracteriza, la rapera subió un vídeo a Instagram en el que aparece con un bikini negro, pequeño. El sostén poco lograba cubrir sus senos, los cuales sujeta con sus manos. Luego camina en dirección a la cámara y es ahí cuando cae el pareo que cubría su tanguita negra.

Pero más allá de la sensualidad de la rapera lo que sus fans y celebridades más han destacado es que con este vídeo Cardi B ha mostrado cómo ha subido de peso durante la pandemia.

Al final del video se puede ver cómo Cardi deja de sumir el estómago, y es ahí donde aparece su nueva pancita. Las celebridades han reaccionado encantados sobre todo porque la rapera mostró el verdadero tamaño de su vientre.

La cantante y actriz Antonique Smith, nominada al Grammy, ha sido de las primeras en reaccionar y al ver el vídeo comentó: “Same here sis!!! 😂 Thank you for the honesty! 😂🙌🏾❤️”.

El vídeo para el cierre de esta nota ya cuenta con más de 17 millones de reproducciones.