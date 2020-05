Manifestantes se enfrentan a la policía de Minneapolis en medio de protestas por la muerte de George Floyd

Cientos de personas se congregaron este martes alrededor de una estación de la policía de Minneapolis, Minnesota, para protestar por la muerte de George Floyd, el hombre negro que murió después de haber sido inmovilizado en un violento arresto que quedó grabado en video y tras el cual cuatro agentes han sido despedidos.

Floyd murió el lunes en el sur de Minneapolis después de ser arrestado en circunstancias que ahora están bajo investigación.

Policías equipados con uniforme antimotines se apostaron fuera del edificio, formando una barrera entre los manifestantes desde las 7:30 pm, hora local.

Videos muestran a los oficiales lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes, algunos de los cuales se encontraban sentados sobre el suelo. Otros manifestantes destrozaron ventanas de las patrullas de la policía y lanzaron piedras y ladrillos contra ellos.

La cadena CBS reportó al menos un oficial herido durante las protestas.

