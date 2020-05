Mira cómo ha crecido Lucerito, la hija de 15 años de Lucero y Mijares (FOTOS)

Además de su belleza, la hija menor de la icónica pareja ha demostrado tener un talento extraordinario

El ser la hija de una de las parejas (o exparejas) más queridas del espectáculo tiene sus muchos pros, aunque también algunos contras. Entre los principales se encuentra el estar todo el tiempo, desde que naces, debajo del ojo público y tener que limitar lo que muestras de tu vida en redes.

Tal es el caso de Lucerito Mijares, hija de Manuel Mijares y la famosa Lucero, quien con tan solo 15 años ha decidido no poseer una cuenta personal en redes sociales, o al menos no una que se conozca, para evitar el escarnio de los medios y los seguidores de sus padres.

Sin embargo, la misma fama que le ha traído su linaje familiar, además de su talento, ha provocado que existan en esas mismas redes un gran número de cuentas de fans dedicadas a documentar toda la información posible sobre su vida y crecimiento.

Desde los pocos días de nacida, la pequeña Lucerito apareció en revistas, periódicos y programas de televisión, todos anunciando la feliz noticia de su llegada. Y, conforme fue creciendo, sus padres se dieron a la tarea de compartir con el mundo las aventuras que vivían como familia, al lado también de su hermano mayor José Manuel.

Ahora que ya es todo una quinceañera, la jovencita se divierte al lado de sus amigas y las cuentas de fans han estado muy al pendiente de ello.

Además, Lucerito ha demostrado en más de una ocasión que heredó el talento de sus padres, haciendo incluso una colaboración con Mijares titulada “Vencer al amor”.

Sin duda esta pequeña dará en el futuro mucho de qué hablar, ya que está claro que posee una voz privilegiada y ha nacido para estar en los escenarios.