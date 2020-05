No tiene brazos e intenta asaltar joyería con sus pies

Imagens mostram momento em que um cadeirante tenta assaltar relojoaria

Circula em grupos de whatsapp um vídeo com imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento onde um cadeirante tentou assaltar na tarde desta segunda-feira.O sujeito, usando uma máscara (destas obrigatórias por causa da Covid-19), e manuseando uma arma falsa com os pés, ameaçou o atendente e com um bilhete anunciou o assalto. O bilhete trazia os seguintes dizeres: “Passa tudo. Não chama a atenssão” (sic).A Brigada Militar foi acionada e chegou ao local onde prendeu o rapaz de 19 anos. Ele ainda estava armado com uma faca de inox. Ele não tinha antecedentes criminais.

