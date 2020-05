Nueva señal de apertura: Megabus reactivará rutas de Nueva York suspendidas por la pandemia

Una nueva señal del fin del confinamiento: el operador privado Megabus anunció el regreso de sus rutas desde y hacia el área NYC, suspendidas en la pandemia del coronavirus.

A partir del 1 de junio, Megabus tendrá un horario limitado entre Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington DC.

Todas las demás rutas con sede en la ciudad de Nueva York permanecen suspendidas al menos hasta el 17 de junio.

La compañía está estableciendo límites para tratar de seguir las pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), durante la pandemia de COVID-19.

Todos los pasajeros deberán usar cubiertas faciales en lugares donde no sea posible el distanciamiento de al menos 6 pies (2 metros). Los autobuses también reducirán los asientos en los vehículos, que serán lavados diariamente.

Las medidas adicionales incluyen desinfectantes de manos individuales para todos los empleados, toallitas en todos los buses y una política de reprogramación actualizada, reportó Pix11.

Para información actualizada consultar Megabus.com

Megabus is planning to run a limited schedule between New York, Philadelphia, Baltimore and Washington, starting June 1. #W42SThttps://t.co/UFNd9kUMRc

— W42ST (@w42st) May 27, 2020