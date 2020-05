Ofrecen recompensa por caso de osos mutilados en North Carolina

Animalistas en North Carolina están preocupados por el aumento de avistamientos de osos con extremidades mutiladas.

La organización Help Asheville Bears (HAB) ofrece una recompensa de $10,000 para dar con los responsables de las lesiones.

Según HEB, al menos 15 osos han sido vistos sin alguna pata en el área de Asheville en 2020.

